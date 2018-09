4. September 2018, 20:58 Uhr Politische Bewegungen "Den Deutschen geht es vielleicht noch zu gut"

Cornelia Koppetsch , 51, lehrt an der Technischen Universität in Darmstadt. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören die Analyse der Gegenwartsgesellschaft sowie die Familien- und Geschlechterforschung.

Was Macron in Frankreich gelang, wird hier so bald nicht gelingen, sagt die Soziologin Cornelia Koppetsch.

Interview von Thorsten Schmitz

SZ: Politische Gruppierungen abseits der Parteien liegen gerade sehr im Trend. In Italien ist Beppe Grillos Fünf-Sterne-Bewegung sehr erfolgreich, Emmanuel Macron hat es mit "En Marche" zum Präsidenten geschafft. Trauen Sie Sahra Wagenknecht auch einen solchen Erfolg zu?

Cornelia Koppetsch: Grundsätzlich halte ich die Idee einer linken Sammlungsbewegung und das Projekt "Aufstehen" von Sahra Wagenknecht für sinnvoll. Allerdings weiß ich nicht, welche genauen Ziele die Bewegung verfolgt. Das konnte mir trotz Rückfragen dort auch noch niemand erklären. Ich hatte nach ...