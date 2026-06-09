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Linksextreme Taten nehmen zuNeuer Höchststand bei politisch motivierten Straftaten

Lesezeit: 3 Min.

Innenminister Alexander Dobrindt (rechts) und BKA-Chef Holger Münch sehen die Zunahme von Delikten mit politischem Hintergrund mit Sorge.
Innenminister Alexander Dobrindt (rechts) und BKA-Chef Holger Münch sehen die Zunahme von Delikten mit politischem Hintergrund mit Sorge. Nadja Wohlleben/Reuters

„Das Fundament unserer Demokratie wird angegriffen“: Noch nie seit Beginn der Statistik 2001 hat das Bundeskriminalamt so viele politische Delikte gezählt. Die größte Gefahr kommt weiter von rechts, doch linke Kriminalität nimmt stark zu.

Von Markus Balser, Berlin

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Die politische Stimmung in Deutschland ist so aufgeheizt wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr – und löst immer mehr Kriminal- und Gewalttaten aus. Das geht aus der Statistik der politisch motivierten Kriminalität hervor. Die Zahl politisch motivierter Straftaten hat mit fast 86 000 im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Als wichtigsten Grund nennt das Bundeskriminalamt eine deutliche Zunahme der Straftaten im Zusammenhang mit Wahlen. 2025 fanden die Bundestagswahl und mehrere Landtagswahlen statt.

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