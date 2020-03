Der Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim kritisiert die Erhöhung der Diäten für die Parlamentarier des Berliner Abgeordnetenhauses massiv. Der Vorgang sei "ein ganz großes Für-Dumm-Verkaufen der Öffentlichkeit", sagte von Arnim in Berlin. Die Abgeordneten hätten sich "eine in der Geschichte der Bundesrepublik einmalige Erhöhung der Bezüge genehmigt".

Anlass für die Kritik ist die Reform der Parlamentsarbeit in Berlin, die seit Beginn des Jahres greift. Dadurch sind die Bezüge der 160 Berliner Abgeordneten um rund 58 Prozent gestiegen: Bislang wurden die Berliner Abgeordneten mit knapp 4000 Euro bezahlt, seit Januar bekommen sie 6250 Euro. Im Vergleich zu anderen Landesparlamenten rücken sie damit von einem der letzten auf einen der mittleren Plätze - sie verdienen weniger als die Parlamentarier in Rheinland-Pfalz und mehr als die in Mecklenburg-Vorpommern.

Neben der Höhe der Bezüge rügt von Arnim vor allem das Beschlussverfahren. Das neue Gesetz sei so kompliziert, dass es kaum zu durchschauen sei. Deshalb sei es den Initiatoren auch bisher gelungen, den wahren Gehalt des Gesetzes "vor der Öffentlichkeit zu verbergen", sagte der Jurist von Arnim am Montag bei der Vorstellung seines neuen Buches "Der Griff in die Kasse". Dazu gehöre, dass die Bezüge mitten in der Legislaturperiode erhöht worden sind. Das sei so, als wenn "Handwerker einen Voranschlag machen und mitten in der Arbeit 58 Prozent draufschlagen".

In der Regelung, dass die Altersversorgung der Parlamentarier auch rückwirkend erhöht wird, macht von Arnim gar einen Bruch der Landesverfassung aus. Zudem sei das Berliner Parlament mit 160 um 30 Abgeordnete größer als vorgesehen. So würde die Parlamentsarbeit um mehrere Millionen Euro im Jahr teurer, erklärte von Arnim in seinem Rundumschlag.

Die Parteien im Abgeordnetenhaus hatten sich mit Ausnahme der AfD im September auf die Reform geeinigt. Hintergrund ist, dass Berlin - wie auch andere Stadtstaaten - ein sogenanntes Feierabendparlament hat, die Abgeordneten also hauptberuflich anderen Tätigkeiten nachgehen. Tatsächlich tun dies in Berlin aber kaum mehr Abgeordnete als in anderen Landtagen. "Das Teilzeitparlament ist eine Lebenslüge", sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Torsten Schneider. Denn schon bislang kamen die Abgeordneten einmal alle zwei Wochen im Parlament und zudem regelmäßig in diversen Ausschüssen zusammen. Mit der Reform stehen für die Abgeordneten nun länger und häufigere Treffen an.

Denn mit dem stetigen Wachstum Berlins hat auch die Parlamentsarbeit erheblich zugenommen. Plenarthemen mussten regelmäßig vertagt oder ohne Aussprache erledigt werden. "Wir sind das Parlament mit der robustesten Kontrollintensität", sagt Schneider. "Das wollen wir aufrechterhalten." Von Arnim rückt wegen solcher Überlegungen aber nicht von seiner Fundamentalkritik ab: Er rät zu einem Volksentscheid gegen die Vergütungsreform. "Es ist das gute und verfassungsmäßige Recht der Bürgerinnen und Bürger Berlins, einen Volksentscheid zu initiieren", erklärt dazu der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland.