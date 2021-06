Nach zahlreichen Drohschreiben unter anderem an bekannte Politiker wie Horst Seehofer (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) und einem missglückten Brandanschlag auf die Bundesagentur für Arbeit ist ein Paar aus Stuttgart zu jeweils zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Die Kammer des Landgerichts warf den beiden 39-Jährigen am Dienstag in Stuttgart unter anderem versuchte Nötigung, Bedrohung und versuchte Sachbeschädigung in zahlreichen Fällen vor. Auch den Fleischunternehmer Clemens Tönnies hatte das wohnsitzlose Paar bedroht.