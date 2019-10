Tübingen (dpa/lsw) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Tübingen davor gewarnt, im Kampf gegen den Klimawandel die demokratische Staatsform zu verteufeln. "Gerade im Angesicht der drängenden ökologischen Fragen sollten wir uns davor hüten, die Möglichkeiten der Demokratie gegen die apokalyptische Größe der Herausforderung kleinzureden", sagte er am Dienstag an der Universität der Stadt.

Steinmeier war Gastredner des Tübinger Weltethos-Instituts. Die Forschungseinrichtung bittet jährlich eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, zu gesellschaftlichen Themen Stellung zu beziehen.