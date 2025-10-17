Alle Bundesministerien, alle Minister pflegen in den sozialen Medien ihre eigenen Auftritte. Dank der ungeschriebenen Gesetze dort kann das leicht peinlich werden. Es kann sich aber auch lohnen.

Wenn Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) etwas loswerden will, trägt sie Sonnenbrille. Zumindest auf Instagram. „Lowkey zwei wichtige Gesetze vor der Sommerpause durchs Kabinett gebracht“, steht auf einer Kachel über dem Bild von Bas aus dem August. Die Gesetze, um die es geht, sind das Rentenpaket und das Tariftreuegesetz, aber hier sind sie nebensächlich.