Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg haben vor allem die mitgliederstärksten Parteien im vergangenen Jahr mit Kommunal-, Europa- und Landtagswahl Federn lassen müssen. Andere Parteien wie etwa die Grünen oder die Freien Wähler haben Mitglieder dazugewonnen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Parteien hatten einige Jahre mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Dieser Trend ist aufgehalten", sagt SPD-Sprecher Arnulf Triller. Mit 6223 ist die SPD aktuell noch die mitgliederstärkste Partei im Land, obgleich sie gegenüber dem Vorjahr über 140 Mitglieder verloren hat. Über Mitgliederschwund berichtet auch die Linke im Land.

Positiv sieht die Entwicklung hingegen bei den Freien Wählern und den Grünen aus. "Unsere Partei wächst in Brandenburg verstärkt in die ländlichen Regionen herein", sagt Grünen-Sprecher Michael Mangold. Derzeit gibt es dort 1979 Mitglieder, über 600 mehr als vor einem Jahr. Den Freien Wählern gehören inzwischen 801 Mitglieder an, wie der Landesparteivorsitzende Péter Vida informiert.