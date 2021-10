Von Angelika Slavik

Dem großen österreichischen Philosophen Toni Polster wird das Zitat zugeschrieben, man müsse eben auch Täler durchschreiten, um Berge erklimmen zu können. Man darf also damit rechnen, dass moralische Standards und internationales Ansehen des Landes demnächst einen beispiellosen Höhenflug erleben werden - denn im Augenblick sind wir eindeutig ziemlich tief im Tal.

Zwei Wochen nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz macht die Ruchlosigkeit von "Basti Fantasti" und seiner Clique viele immer noch sprachlos. Manipulierte Meinungsumfragen, korrumpierte Medien - die Vorwürfe, die im Raum stehen, dokumentieren eine abenteuerliche Verachtung der eigenen Wählerschaft. Falls Sie am Wochenende Zeit haben, empfehle ich Ihnen dazu "Wag the Dog", eine bitterböse Satire über politische Inszenierung aus dem Jahr 1997: Man muss annehmen, dass die Kurz'sche Buberlpartie diesen Film irgendwie als Anleitung missverstanden hat. Meine Kollegin Tanja Rest hat sich in ihrem Text "Die Buberl-Connections" (SZ Plus) Gedanken über Männer und die Macht gemacht.

Es gibt aber auch Dinge, die die Lage aufhellen. Nein, der neue Kanzler Alexander Schallenberg, der sein Amt bislang mit dem Vorsitz des Kurz-Fanclubs verwechselt, gehört eher nicht dazu. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen allerdings schon. Er navigiert das Land mit Ruhe und Witz durch alle Regierungskrisen.

Das war schon so nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Mai 2019, das jetzt im Mittelpunkt einer Serie bei Sky ist: "Die Ibiza Affäre". Meine Kollegen Frederik Obermaier und Bastian Obermayer erinnern sich in ihrem Text "Sieben Stunden unter Hochspannung" an die Zeit, in der sie das Video zum ersten Mal gesehen haben.

Aber wichtiger noch ist, dass zu den größten Qualitäten Österreichs seine unauslöschliche Liebe zum Skurrilen gehört, die Fähigkeit, in wirklich jeder Lage die Komik der Situation zu würdigen. Deshalb muss man sich nicht sorgen, das Land könnte bei der Bestandsaufnahme am Nationalfeiertag kommenden Dienstag angesichts der Qualität des politischen Personals Trübsal blasen, im Gegenteil.

Es ist vielmehr eine Gelegenheit, mal wieder das legendäre Video von Christiane Hörbiger anzusehen, mit dem die Schauspielerin einst Sebastian Kurz unterstützt hat und das die Kolleginnen und Kollegen vom Kurier vor dem digitalen Vergessen gerettet haben: "Wie waren wir doch froh und glücklich, wie Sie Kanzler geworden sind", flötet die Hörbiger darin, "das ganze Land hat sich irgendwie zum Positiven verändert."

Was soll man dazu sagen? In Österreich beurteilt man das Leben immer zunächst nach seiner satirischen Qualität, und in dieser Hinsicht sind die Zeiten geradezu hervorragend.

