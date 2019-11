Müssen an die denken, die sich kein E-Auto leisten können

Hamburg (dpa/lno) - Innensenator Andy Grote (SPD) hat in der Klimapolitik vor einer gesellschaftlichen Spaltung gewarnt. "Wir müssen auch die mitnehmen, die sich nicht morgen ein neues E-Auto leisten können, für die es nicht egal ist, wie hoch morgen der Strompreis ist", sagte er der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Auf die Frage, wie seine Partei, die Grünen in Schach halten wolle, betonte er, die SPD mache Politik für die ganze Stadt. Das gelte auch für das wichtige Thema Klimaschutz. "Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben einen hervorragenden Bürgermeister. Wer den behalten will, muss SPD wählen."