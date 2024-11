Von Markus Balser, Vivien Timmler, Wiesbaden

„Neu. Stark!“ steht in riesigen Buchstaben auf einer Bühnenleinwand. Davor redet sich ein Mann in schwarzem T-Shirt und schwarzem Sakko in Rage, heute ausnahmsweise nicht mit hochgekrempelten Ärmeln. Robert Habeck wirkt in diesem Moment allerdings einigermaßen deplatziert neben dem Slogan. Neu ist der Vizekanzler ja ohnehin nicht gerade. Und stark? Da seien im Sommer diese großen Zweifel gewesen, sagt Habeck, ob er wirklich kandidieren oder doch eher von der Bühne abtreten solle. Denn die Schwäche der Grünen habe ja auch an ihm gelegen. „Ich weiß, dass auch ich Vertrauen verloren habe“, sagt Habeck. Und räumt erstmals ein, dass auch er „über Rückzug nachgedacht habe“.