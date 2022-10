Alle Parteien warten gespannt darauf, für welche Konstellation sich die Wähler in Niedersachsen am Sonntag entscheiden - und was das für Berlin bedeutet.

Von SZ-Korrespondenten

Die Landesregierung in Niedersachsen ist inzwischen ein Solitär: In Hannover regiert die letzte große Koalition Deutschlands. An diesem Sonntag könnte auch dieses Bündnis ein Ende finden. Aber nicht nur deshalb schauen sie in Berlin mit Spannung nach Hannover. Denn das Wahlergebnis wird Auswirkungen auf alle Bundesparteien haben.