Von Claudia Koestler

Gerade einmal knapp einen Monat im Amt ist sie, doch der Start für die neue britische Premierministerin Liz Truss war mehr als holprig: Das britische Pfund rutschte in den Keller, nachdem sie ihre Haushaltsplanung vorgestellt hat und die Finanzmärkte von ihren Wirtschaftsplänen erschreckten, die Umfragewerte sackten gar noch tiefer als die Währung und sogar King Charles III hatte sie kürzlich zur wöchentlichen Audienz begrüßt mit den Worten: "Back again. Oh dear, oh dear" ("Wieder da. Oh je, oh je"). Nun scheint auch der Rückhalt in der eigenen Partei zu schwinden: Einem Bericht der Londoner Zeitung Times zufolge nimmt der Widerstand in er Konservativen Partei ("Tories") gegen Truss zu. Führende Tories würden eine Ablösung der Regierungschefin nach nur gut einem Monat im Amt diskutieren, schrieb die Zeitung in der Nacht zum Freitag. Es gebe Überlegungen, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen. Möglich sei auch ein Pakt zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und der Tory-Spitzenpolitikerin Penny Mordaunt, berichtete die Times unter Berufung auf ranghohe Parteimitglieder. Beide waren im internen Wettkampf um die Parteispitze an Truss gescheitert. Ein "Ältestenrat" aus Dutzenden ehemaligen Kabinettsmitgliedern sei bereit, Truss zur Aufgabe aufzufordern.

Der Premierministerin schlägt auch in den eigenen Reihen seit Wochen harte Kritik entgegen. Anlass ist der nur mit Schulden finanzierte Haushalt von Finanzminister Kwasi Kwarteng, der heftige Marktturbulenzen ausgelöst hatte. Nach heftigen Protesten auch von führenden Tories nahmen Truss und Kwarteng die Streichung des Spitzensteuersatzes wieder zurück. Nun dürfte eine weitere Kehrtwende anstehen: Wie die Zeitung Guardian schrieb, wollen Truss und Kwarteng die für April geplante deutliche Anhebung der Unternehmensteuer doch nicht zurückzunehmen. Die Premierministerin hatte wiederholt betont, die noch von ihrem Vorgänger Boris Johnson beschlossene Erhöhung von 19 auf 25 Prozent wieder zu streichen.

Die Märkte reagierten positiv, doch bei den Wählern scheint Truss auf keinen grünen Zweig mehr zu kommen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für die Times sprachen sich 50 Prozent dafür aus, Truss vor die Tür zu setzen, nur neun Prozent stellten sich hinter die Regierungschefin.