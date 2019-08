Berlin (dpa/bb) - Anlässlich des 125. Geburtstags von Otto Suhr haben der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus für Dienstagabend eine Feierstunde geplant. Der frühere Regierende Bürgermeister wurde am 17. August 1894 geboren. Am vergangenen Samstag hatten Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Ralf Wieland, Präsident des Abgeordnetenhauses, bereits Kränze an Suhrs Ehrengrab auf dem Waldfriedhof in Zehlendorf niedergelegt.