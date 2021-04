Rettungsaktion in Wien

Gute Adresse für eine Delegation, die sich optimistisch gibt: In diesem Wiener Hotel sind die Vertreter Irans während der Atomgespräche untergebracht.

An einer neuen Gesprächsrunde zur Bewahrung der Vereinbarungen mit Iran sind erstmals wieder US-Vertreter indirekt beteiligt.

Die erste Runde der neuen Atomgespräche mit Iran ist nach Angaben Teherans konstruktiv verlaufen. Die Verhandlungen sollten am Freitag fortgesetzt werden, sagte Chefunterhändler Abbas Arakchi am Dienstag im staatlichen Fernsehen. Die Gespräche über eine Wiederbelebung des Abkommens aus dem Jahr 2015 waren zuvor in Wien unter Beteiligung der USA wieder aufgenommen worden.

Die USA hingegen hatten vor Beginn zu großen Erwartungen gewarnt. Man rechne mit schwierigen Verhandlungen, einen schnellen Durchbruch werde es nicht geben, hatte Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums, am Montag in Washington gesagt. "Wir unterschätzen das Ausmaß der bevorstehenden Herausforderungen nicht."

Am Dienstag liefen nach Angaben aus der russischen Delegation vormittags noch Vorgespräche. Das Treffen der Streitschlichtungskommission mit Spitzendiplomaten der verbliebenen fünf Partner der Vereinbarung - darunter Deutschland - war für den Nachmittag geplant. Die neue Runde ist der erste ernsthafte Dialog seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden, der im Gegensatz zu Vorgänger Donald Trump das Abkommen wiederbeleben will. Direkte Unterredungen zwischen iranischen und amerikanischen Diplomaten sind allerdings in Wien nicht geplant.

Iran hat seine Uranvorräte erheblich aufgestockt

Ziel aller diplomatischen Bemühungen ist die Rückkehr der USA zu der Vereinbarung, die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Iran und eine überprüfbare Einhaltung aller nukleartechnischen Auflagen durch Iran. Zwar sitzen die 2018 unter Trump aus der Vereinbarung ausgestiegenen USA nicht direkt mit am Tisch, allerdings werden sie nach bisherigen Plänen unmittelbar über den Verlauf der Gespräche informiert. Das Abkommen von 2015 gilt als ein wichtiger Baustein zur Rüstungskontrolle.

Es soll die Islamische Republik am Bau einer Nuklearwaffe hindern. Die in Aussicht gestellte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Iran kam aufgrund des Kurswechsels unter Trump aber nie zustande. Teheran verstieß als Reaktion auf US-Sanktionen gegen immer mehr Auflagen und hat seine Uranvorräte, die zum Bau einer Bombe nötig sind, erheblich aufgestockt.

Der neue Anlauf zur Rettung des Abkommens beginnt unter Zeitdruck. In Iran wird im Juni ein neuer Präsident gewählt, Amtsinhaber Hassan Rohani darf nicht mehr antreten. Der Wahlkampf, ein neuer Präsident oder eine Auswechslung des Verhandlungsteams könnten die Lösung des Atomkonfliktes viel schwieriger gestalten.