Die Zustimmung zur AfD sinkt laut dem am Freitag veröffentlichten Politbarometer deutlich: Die Partei kommt bei der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen nur noch auf 19 Prozent (minus drei Prozentpunkte), wäre aber weiterhin zweitstärkste politische Kraft in Deutschland. Denselben Trend hatte es auch in dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend gegeben. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewinnt im Politbarometer an Zustimmung (plus zwei Prozentpunkte) hinzu und liegt bei sechs Prozent. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, zöge die neue Partei der früheren Linken-Abgeordneten damit ins Parlament ein. Stärkste Kraft wäre unverändert die Union mit 31 Prozent. Eine Mehrheit der Bürger befürwortet darüberhinaus im Bundeshaushalt Ausgabenkürzungen, wenn das Geld nicht reicht. 58 Prozent der Befragten waren dieser Meinung, wie der Sender am Freitag mitteilte. 20 Prozent sprachen sich demnach für weitere Schulden aus und 13 Prozent für Steuererhöhungen. Der Bundeshaushalt für 2024 hatte die Ampel-Koalition vor eine besondere Herausforderung gestellt. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mussten im Kernhaushalt sowie im Klima- und Transformationsfonds kurz vor Jahresende plötzlich Milliardenlöcher gestopft werden.