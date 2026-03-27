Eine Mehrheit der Deutschen und der SPD-Anhänger traut den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas nicht zu, die SPD aus der Krise zu führen. Angesichts der schlechten Ergebnisse der Partei bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gaben 75 Prozent der Befragten des aktuellen Politbarometers an, Klingbeil und Bas seien nicht dazu in der Lage, die Partei wieder auf Kurs zu bringen. Von denjenigen Befragten, die nach eigenen Angaben SPD-Anhänger sind, sehen 56 Prozent das genauso. Nur 17 Prozent der Deutschen beziehungsweise 29 Prozent der SPD-Anhänger setzen in dieser Frage Hoffnungen in den Vizekanzler und Finanzminister sowie die Arbeitsministerin. Fast die Hälfte der SPD-Anhänger (48 Prozent) sprach sich laut Politbarometer dafür aus, dass linke Positionen eine größere Rolle in der Partei spielen sollen. 22 Prozent wünschen sich dafür eine weniger große Rolle.