Die große Mehrheit der Bürger hält laut einer Umfrage grundlegende Reformen auch bei finanziellen Einschnitten für erforderlich, sieht aber in der Bevölkerung keine große Bereitschaft dafür. 89 Prozent nannten im neuen Politbarometer Reformen in Bereichen wie Rente, Arbeitsmarkt und Gesundheit wichtig, 75 Prozent gaben aber an, keine oder keine große Bereitschaft dazu zu erkennen. Auf die Frage nach der persönlichen Bereitschaft antwortete ein Viertel der Befragten (23 Prozent), sie seien überhaupt nicht bereit, bei Reformen Belastungen zu tragen. Knapp die Hälfte (43 Prozent) gab an, nur nicht so große Belastungen tragen zu wollen.

Die große Mehrheit glaubt aber ohnehin nicht, dass die schwarz-rote Koalition es schafft, wie geplant bis zum Sommer Reformen bei Steuern, Arbeitsmarkt und Rente vorzulegen. Drei Viertel antworteten entsprechend, ein Viertel (24 Prozent) ist jedoch zuversichtlich.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, würden sowohl CDU/CSU als auch AfD leicht verlieren, die Grünen und die Linke schnitten etwas besser ab als zuletzt. Mit 24 Prozent, ihrem schlechtesten Wert seit der Regierungsbildung, läge die Union auch in dieser Woche hinter der AfD mit 26 Prozent. Die Grünen könnten sich auf 15 Prozent verbessern. Für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag bedeutet dies, dass es für Schwarz-Rot weiterhin nicht reichen würde.