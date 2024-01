Das aktuelle Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen sieht ein vergleichsweise hohes Wählerpotenzial für das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Vier Prozent der Befragten gaben an, die Partei bei der nächsten Bundestagswahl auf jeden Fall wählen zu wollen, 17 Prozent wollen dies wahrscheinlich tun. Dagegen würden 27 Prozent das BSW wahrscheinlich nicht wählen und 47 Prozent auf keinen Fall. Die Umfrage sieht bei Anhängern von Linke und AfD ein überdurchschnittlich hohes Potenzial dafür, die Wagenknecht-Partei zu wählen. Das BSW hatte sich am Montag als Partei formiert. Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht ist in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali, zur Vorsitzenden gewählt worden.

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD laut Politbarometer nur noch auf 13 Prozent (minus eins) - der schlechteste Wert in dieser Legislaturperiode. Auch die Union sinkt leicht auf 31 Prozent (minus eins), die FDP auf vier Prozent (minus eins). Unverändert sind die Werte für AfD mit 22 Prozent, Grüne mit 14 Prozent und Linke mit vier Prozent. Die Freien Wähler legen leicht auf vier Prozent (plus eins) zu. Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) landen bei der Frage nach der persönlichen Zustimmung bei neuen Tiefstwerten. An der Spitze der Sympathieskala liegt weiterhin Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Und: 68 Prozent der Befragten haben laut der repräsentativen Umfrage Verständnis für die bundesweiten Proteste und Blockaden der Landwirte. Nur 30 Prozent sagen, dass diese Proteste zu weit gingen. 52 Prozent sind der Meinung, dass die Bundesregierung keine Kürzungen für die Bauern vornehmen und damit auch die schrittweise Reduzierung der Subventionen für Agrar-Diesel zurücknehmen sollte. 32 Prozent finden die Entscheidung der Ampel dagegen richtig. Zwölf Prozent sind sogar für weitergehende Kürzungen der staatlichen Subventionen für die Landwirtschaft.