Der Vorsprung der AfD vor der Union schmilzt einer aktuellen Umfrage zufolge. Wäre am Sonntag Bundestagswahl , fiele die AfD um zwei Punkte auf 26 Prozent, wie aus dem aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Die Union könnte sich um zwei Punkte auf 23 Prozent verbessern. Die SPD läge demnach mit einem leichten Zugewinn von einem Punkt bei 14 Prozent. Die Grünen würden zwei Punkte einbüßen und 13 Prozent bekommen. Die Linke fiele um einen Punkt auf 11 Prozent. Die FDP würde mit drei Prozent weiterhin den Einzug ins Parlament verpassen. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 10 Prozent (plus 2), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde. Der Umfrage zufolge hätte die derzeitige schwarz-rote Regierungskoalition weiterhin keine Mehrheit.

Eine Mehrheit der Deutschen wäre darüber hinaus nicht überzeugt von einer möglichen rot-grün-roten Regierung unter Führung der Linken im Land Berlin. Käme es zu einer solchen Koalition, fänden das 56 Prozent der Deutschen schlecht. Auch 42 Prozent der SPD-Anhänger und 26 Prozent der Menschen, die den Grünen nahestehen, sind dieser Auffassung. Insgesamt 26 Prozent der Befragten fänden eine solche Regierung dagegen gut, 16 Prozent wäre es egal. Die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp hatte vor einigen Wochen die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus mit großem Vorsprung vor der CDU gewonnen - sie wird möglicherweise erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Neben der Berliner SPD haben auch die Grünen die Aufnahme von gemeinsamen Koalitionsverhandlungen mit der Linken beschlossen. Eine Entscheidung der Linken steht noch aus.

Zudem glaubt kaum jemand an ein ernsthaftes Interesse des russischen Präsidenten Wladimir Putin an einer Waffenruhe in der Ukraine - außer im Lager der AfD. Diesen Willen bei Putin sehen nur 16 Prozent der Befragten. Unter den AfD-Anhängern sagt dagegen fast die Hälfte (49 Prozent), dass Putin ihrer Meinung nach ein echtes Interesse an einer Waffenruhe habe. Insgesamt 79 Prozent und sehr klare Mehrheiten in allen anderen Parteianhängerschaften bezweifeln das. Was die Haltung Trumps im Ukraine-Krieg angeht, sehen ihn 38 Prozent der Befragten auf der Seite Russlands. Nur ein Prozent meinen, der US-Präsident halte zur Ukraine, und für 57 Prozent steht er auf keiner der beiden Seiten.