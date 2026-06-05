Nur etwa die Hälfte aller Deutschen (52 Prozent) geht davon aus, dass die Bundesregierung bis zur nächsten regulären Bundestagswahl im Frühjahr 2029 halten wird. 43 Prozent der Befragten im neuen Politbarometer glauben dagegen nicht an den Bestand der Regierung über die volle Legislaturperiode. Während die Anhänger von Union, SPD, Grünen und FDP mit dem Zusammenbleiben von Schwarz-Rot rechnen, glaubt man dies bei der Linken eher nicht. Die große Mehrheit der AfD-Anhängerschaft rechnet damit, dass die Regierung vorher auseinanderbricht.
Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, könnte sich die CDU/CSU auf 25 Prozent verbessern, die AfD hätte ebenfalls Zugewinne und läge mit 27 Prozent weiter vorn. Die SPD könnte unverändert mit 12 Prozent rechnen. Leicht verlieren würden sowohl die Grünen mit jetzt 14 Prozent sowie die Linke mit 11 Prozent. Die FDP, die am vergangenen Wochenende Wolfgang Kubicki zu ihrem neuen Parteivorsitzenden gewählt hat, käme erneut auf 3 Prozent. Nur 27 Prozent aller Befragten meinen, dass Kubicki die FDP erfolgreich in die Zukunft führen wird. 56 Prozent glauben das nicht.