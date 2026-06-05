Nur etwa die Hälfte aller Deutschen (52 Prozent) geht davon aus, dass die Bundesregierung bis zur nächsten regulären Bundestagswahl im Frühjahr 2029 halten wird. 43 Prozent der Befragten im neuen Politbarometer glauben dagegen nicht an den Bestand der Regierung über die volle Legislaturperiode. Während die Anhänger von Union, SPD, Grünen und FDP mit dem Zusammenbleiben von Schwarz-Rot rechnen, glaubt man dies bei der Linken eher nicht. Die große Mehrheit der AfD-Anhängerschaft rechnet damit, dass die Regierung vorher auseinanderbricht.