Deutschlands Bürger haben wachsende Zweifel, ob die schwarz-rote Bundesregierung bis zur Wahl in drei Jahren halten wird. Im aktuellen Politbarometer gaben 48 Prozent der Befragten an, mit einem vorzeitigen Aus der Koalition zu rechnen. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Erhebung aus dem März mit 30 Prozent. Inzwischen rechnen nur noch 47 Prozent damit, dass die seit einem Jahr amtierende Regierung von Kanzler Friedrich Merz bis zur Wahl im Jahr 2029 halten wird - nach 66 Prozent im März.



Bei der „Sonntagsfrage“ erreichen CDU/CSU im Vergleich zur Befragung im April unverändert 25 Prozent. Die SPD steht nach wie vor bei 12 Prozent. Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot keine Mehrheit mehr im Bundestag. Auf dem ersten Platz liegt weiter die AfD mit 27 Prozent (plus 1 Punkt). Auch in den Umfragen anderer Forschungsinstitute war die AfD zuletzt vor CDU und CSU stärkste Kraft. Die Grünen büßen in der „Sonntagsfrage“ einen Punkt ein und fallen auf 13 Prozent. Die Linke hält mit elf Prozent ihren Wert - ebenso wie die FDP mit drei Prozent.