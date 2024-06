Die Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung hat laut dem neuen Politbarometer einen neuen Höchststand erreicht. 71 Prozent (Mai: 66 Prozent) sind nach der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage mit der Arbeit unzufrieden, nur 25 (Mai: 33) Prozent äußerten sich zufrieden. Dabei wird vor allem angegeben, dass sich Grüne und FDP mit ihren Positionen in der Regierung durchsetzen könnten. Nur 19 Prozent glauben, dass die SPD ihre politischen Vorstellungen in der Regierung verwirklichen kann. 73 Prozent bezweifeln dies. Eine knappe Mehrheit der FDP-Anhänger wäre für vorgezogene Neuwahlen, bei den Anhängern der oppositionellen Parteien Union, BSW und AfD sind die Werte noch höher. Dennoch glauben zwei Drittel der von der Forschungsgruppe Wahlen Befragten, dass die Koalition bis zum regulären Wahltermin im September 2025 halten wird. Nur 36 Prozent geben an, dass eine unionsgeführte Koalition besser regieren würde.