Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union nach der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen weiterhin stärkste Kraft. SPD und Grüne liegen im "Politbarometer" mit 8 beziehungsweise 10 Prozentpunkten darunter, also fast gleichauf. FDP und Linke kratzen beide an der 5-Prozent-Hürde, die AfD bleibt zweistellig. Mit der Arbeit der Bundesregierung sind 55 Prozent der Befragten zufrieden, mehr als in den Vormonaten, zugleich halten aber 63 Prozent das Klima innerhalb der Koalition für schlecht. Beliebtester deutscher Politiker ist weiterhin Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der Newcomer, noch vor Bundeskanzler Scholz und Vizekanzler Habeck.