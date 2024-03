Über die Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist die Meinung in Deutschland laut einer Umfrage geteilt. 45 Prozent der Befragten sind mit ihr zufrieden - diese Einschätzung teilen die Anhänger von SPD, Grünen, FDP und Linke mehrheitlich. Für 46 Prozent macht Scholz im Ukraine-Konflikt schlechte Arbeit. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen hervor. Die Umfrage ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung. Mit der Arbeit des Kanzlers generell sind die Bürgerinnen und Bürger unzufriedener: Nur ein Drittel der Befragten bewertet diese eher gut (33 Prozent), 62 Prozent hingegen eher schlecht. Erneut äußerte sich eine Mehrheit der Befragten ablehnend zu der Frage, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern sollte. 59 Prozent sind dagegen, 34 Prozent dafür. Bei der Sonntagsfrage gab es nur wenig Bewegung, die AfD verlor erneut einen Prozentpunkt.