Die Ergebnisse des aktuellen Politbarometers von vergangenem Freitag schienen anfangs relativ deutlich zu sein: Eine Mehrheit der Deutschen, 63 Prozent, würden Bundeskanzler Friedrich Merz in der „Stadtbild“-Debatte zustimmen. Eine Zahl mit einer klaren Aussage, die so aus der Schlagzeile im ZDF hervorging sowie aus den eigens dafür erstellten Grafiken, die der Sender unter anderem in sozialen Medien teilte. „Mehrheit gibt Merz recht“ stand vor allem auch in der Überschrift der Pressemitteilung der Forschungsgruppe Wahlen (FGW), die die Befragung vorgenommen hatte, und die dann rasch in anderen Medien weiterverbreitet wurde.