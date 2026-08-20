Bundeskanzler Friedrich Merz verliert weiter Rückhalt in der Bevölkerung. Im aktuellen Politbarometer kommt der CDU-Vorsitzende bei der Frage „Was halten Sie von?“ auf einer Skala von +5 bis -5 auf einen Wert von minus 1,9 - ein persönlicher Negativrekord für Merz. Ende Juli war der Kanzler bei der von der Forschungsgruppe Wahlen durchgeführten Befragung noch mit minus 1,5 bewertet worden. Die Liste führt weiter Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit einem Wert von 1,3 an. SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil befindet sich mit unverändert minus 0,6 im Negativbereich. Schlusslicht der Top-Ten-Liste ist AfD-Chefin Alice Weidel mit minus 2,5.

Laut Umfrage gibt es auch große Zweifel an dem Rückhalt von Friedrich Merz in den eigenen Reihen. 80 Prozent der Befragten, darunter 67 Prozent der Unionsanhänger meinen, dass die CDU nicht voll hinter ihrem Parteivorsitzenden steht. Aber auch bei den SPD-Parteichefs sind die Befragten skeptisch. Für 53 beziehungsweise 52 Prozent haben Lars Klingbeil (ja: 28 Prozent) und Bärbel Bas (ja: 22 Prozent) nicht die uneingeschränkte Unterstützung der SPD. Unter den SPD-Anhängern sind ebenfalls jeweils Mehrheiten davon überzeugt, dass ihre Partei nicht voll hinter Klingbeil (57 Prozent) und Bas (52 Prozent) steht.

In der Sonntagsfrage liegt die AfD mit 27 Prozent weiter deutlich vor der Union mit 22 Prozent. Beide verlieren jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zur Umfrage Ende Juli. Die SPD bleibt bei 12 Prozent, die Grünen legen einen Prozentpunkt auf 14 Prozent zu. Die Linke würde unverändert 12 Prozent erhalten, wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre.