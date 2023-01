SPD zieht an Grünen vorbei

Die SPD ist laut dem aktuellen Politbarometer wieder an den Grünen vorbeigezogen. Demnach legen die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage um einen Punkt auf 21 Prozent zu. Die Grünen verlieren hingegen zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent. Die Union würden unverändert 27 Prozent wählen. Das Klima in der Koalition wird von der Mehrheit als eher schlecht wahrgenommen (59 Prozent). Nur 33 Prozent bewerten das Verhältnis von SPD, Grünen und FDP als eher gut.