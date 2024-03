Die Kanzlerpartei SPD und die Union können laut dem neuen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen in der Wählergunst zulegen. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD in der am Freitag veröffentlichten Umfrage auf 16 Prozent (plus eins), die CDU/CSU auf 31 Prozent (plus eins). Hauptverlierer sind die Grünen, die nur noch eine Zustimmung von 13 Prozent haben (minus zwei). Die AfD liegt unverändert bei 18 Prozent, die FDP bei vier Prozent, die Linke bei drei Prozent. Das BSW steigt dagegen auf sechs Prozent und könnte mit einem Einzug in den Bundestag rechnen.