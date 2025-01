Einen Monat vor der Bundestagswahl legt die SPD in der Wählergunst leicht zu, die Union bleibt aber unverändert mit großem Abstand vorn. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15 Prozent, ein Plus von einem Prozentpunkt, wie aus dem aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. CDU/CSU liegen wie in der Befragung der Forschungsgruppe Wahlen von vor zwei Wochen unverändert bei 30 Prozent. Die Grünen würden demnach um einen Punkt auf 14 Prozent rutschen. Die Linke könnte einen Punkt hinzugewinnen und laut dieser Umfrage mit nun fünf Prozent auf einen Einzug in den Bundestag doch noch hoffen. Die anderen Werte: AfD 21 Prozent, FDP 4 (beide unverändert), BSW 3 Prozent (minus 1).Die Befragung wurde in der Zeit vom 21. bis 23. Januar bei 1.345 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Das heißt, ein Teil der Befragungen fand am Tag der Gewalttat in Aschaffenburg mit zwei Toten und danach statt. Die Umfrage ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.