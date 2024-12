Neun Wochen vor der Bundestagswahl liegen Bundeskanzler Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) einer Umfrage zufolge im direkten Vergleich etwa gleichauf. Auf die Frage, wen sie lieber als Bundeskanzler hätten, Scholz oder Merz, gaben im aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen 44 Prozent dem Herausforderer von der Union ihre Stimme und 43 Prozent dem Amtsinhaber. 13 Prozent antworteten mit „weiß nicht“. Im Vergleich der vier Kanzlerkandidaten von Union, SPD, Grünen und AfD schlägt sich Merz am besten. 29 Prozent hätten ihn am liebsten als Kanzler, 25 Prozent würden Robert Habeck (Grüne) bevorzugen. Scholz landet mit Alice Weidel (AfD) bei 16 Prozent.

Über das mögliche Wahlergebnis sagen die Werte weniger aus, da in Deutschland Parteien gewählt werden. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union der Umfrage zufolge auf 31 Prozent, die AfD auf 19, die SPD auf 15 und die Grünen auf 14 Prozent. Die FDP könnte mit drei Prozent den Einzug ins Parlament verpassen, genauso wie die Linke mit vier Prozent. Das BSW läge bei fünf Prozent. Etwa ein Drittel der Befragen (29 Prozent) ist der Ansicht, unter einer CDU/CSU-geführten Bundesregierung würde sich die Politik verbessern. Deutlich größer ist der Anteil derjenigen (48 Prozent), der keine Veränderungen erwartet. 18 Prozent gehen in einem solchen Fall von einer schlechteren Politik aus.