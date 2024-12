Kanzler Olaf Scholz (SPD) liegt in der Kanzler-Präferenz der Wähler laut dem aktuellen Politbarometer mittlerweile fast gleichauf mit dem Unions-Kandidaten Friedrich Merz. Für den CDU-Vorsitzenden votierten bei der Frage der Forschungsgruppe Wahlen, ob Scholz oder Merz der nächste Kanzler werden soll, 45 Prozent. Scholz holte von 37 Prozent im Oktober auf nunmehr 43 Prozent auf. Allerdings schlägt sich dies nicht in der individuellen Beurteilung nieder: Dort fallen beide Politiker zurück - Merz auf den Wert von minus 0,4, Scholz auf minus 0,7. Auch der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck sackt auf minus 0,4 ab. An der Spitze liegt weiter Verteidigungsminister Boris Pistorius mit 2,0. Er war kurzzeitig auch als SPD-Kanzlerkandidat gehandelt worden, bevor dann die Entscheidung für eine erneute Kandidatur von Scholz fiel.