Die Unzufriedenheit zum Ende des politisch turbulenten Jahres 2023 drückt sich zudem in den Umfragewerten der Regierungsparteien bei der sogenannten Sonntagsfrage aus: Mit jeweils 14 Prozent für SPD und Grüne und einer knapp an der Fünf-Prozent-Hürde liegenden FDP wären sie weit von einer Mehrheit im Bundestag entfernt. Die Union hingegen stabilisiert in den Umfragen ihre Position als stärkste Kraft, wäre aber auf Koalitionspartner angewiesen. Die Rechtspopulisten der AfD bleiben stark bei 22 Prozent.

Als größte Problemfelder der deutschen Politik nannten 33 Prozent aller Befragten Asylpolitik und Integration, 28 Prozent Energie und Klima. 64 Prozent sprachen sich für eine Beibehaltung der Schuldenbremse im Grundgesetz aus.