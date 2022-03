Gut eine Woche vor der Landtagswahl im Saarland liegt die SPD nach einer Umfrage weiter klar vor der CDU. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 39 Prozent der Stimmen, die CDU auf 30 Prozent, wie aus einem ZDF-Politbarometer Extra hervorgeht. Die AfD käme demnach auf sechs Prozent - ebenso die Grünen, die somit nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag schaffen würden. Die FDP müsste mit fünf Prozent bangen, die Linke wäre mit vier Prozent nicht im Landtag. Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Es wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert.