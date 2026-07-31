Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland kritisiert das Vorgehen von Bundeskanzler Friedrich Merz beim Umbau des Bundeskabinetts. Nur 21 Prozent der Befragten im neuen Politbarometer sind der Meinung, er habe seine Sache eher gut gemacht, 57 Prozent finden, dass er es eher schlecht gemacht hat, 22 Prozent erlauben sich darüber kein Urteil. Eine Mehrheit von 55 Prozent aller Befragten findet es dabei grundsätzlich gut, dass in der Bundesregierung einige Spitzenämter neu besetzt wurden. Gleichzeitig erwartet aber nur eine Minderheit von 17 Prozent, dass die Arbeit der Bundesregierung durch die Neubesetzung dieser Spitzenämter besser wird, 61 Prozent gehen davon aus, dass das keine großen Auswirkungen haben wird.

Bei den Fragen im Politbarometer zu aktuellen Themen, gaben nach dem Terroranschlag auf den CSD am vergangenen Samstag in Berlin 67 Prozent aller Befragten an, dass in Deutschland zu wenig zum Schutz vor Anschlägen getan wird.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, würde sich der Vorsprung der AfD vor der Union etwas vergrößern: Die CDU/CSU käme unverändert auf 23 Prozent, die AfD könnte einen Prozentpunkt auf 28 Prozent zulegen. Die SPD würde unverändert 12 Prozent erzielen; die Grünen und die Linke würden dagegen beide einen Prozentpunkt einbüßen. Die FDP läge weiterhin unter der Fünf-Prozent-Hürde.