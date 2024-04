Etwa drei Viertel (74 Prozent) der Deutschen glauben an ein Fortbestehen der Ampelkoalition bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2025. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten neuen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen hervor. Demnach rechnen 22 Prozent der Befragten mit einem Bruch der Koalition. Der Rest zu 100 Prozent antwortete mit "weiß nicht". Im Februar gaben 65 Prozent der Befragten an, dass ihrer Meinung nach die Regierung bis 2025 halten wird. Nur neun Prozent bezeichnen laut Umfrage das Verhältnis der Koalitionspartner als gut. 87 Prozent der Befragten halten es für schlecht. Rund ein Drittel (34 Prozent) gibt der FDP die Schuld für das schlechte Verhältnis. 26 Prozent machen vor allem die Grünen verantwortlich, 6 Prozent die SPD.

Die Arbeit der Bundesregierung wird von den Befragten in der Umfrage durchschnittlich negativ bewertet. Auf einer Skala von +5 bis -5 erhält die Koalition einen Wert von minus 1,0. Trotz dieser klaren Unzufriedenheit mit der amtierenden Regierung fallen laut Politbarometer auch die Erwartungen an eine unionsgeführte Regierung gering aus: Nur drei von zehn Menschen in Deutschland glauben, dass es die CDU/CSU besser machen würde, wenn sie an der Regierung wäre. Für 45 Prozent wäre es kein großer Unterschied. 21 Prozent würden mit einer schlechteren Arbeit rechnen.

Nach Verlusten bei den jüngsten beiden Umfragen konnten die Grünen erstmals wieder zulegen: Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf 15 Prozent (minus 1), die CDU/CSU erhielte 30 Prozent (minus 1) und die Grünen 15 Prozent (plus 3). Die FDP könnte mit vier Prozent (unverändert) rechnen, die AfD mit 17 Prozent (minus 1), die Linke mit vier Prozent (plus 1) und das BSW mit fünf Prozent (minus 1).

Wenn am Sonntag Europawahlen wären, käme die AfD auf nur noch 15 Prozent. An der Spitze liegt die Union mit 30 Prozent, dahinter folgen die Grünen mit 17 Prozent (plus zwei). Die SPD liegt mit der AfD gleich auf, verliert ebenfalls einen Prozentpunkt. Linke und FDP erhielten laut Umfrage jeweils unverändert drei Prozent, das BSW vier Prozent (minus 1) und die anderen Parteien zusammen 13 Prozent (plus eins). Die Europawahl findet am 9. Juni statt.