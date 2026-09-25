Eine große Mehrheit der Deutschen glaubt laut einer aktuellen Umfrage nicht mehr an eine erfolgreiche Umsetzung des Reformkurses der Bundesregierung. Zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) erwarten nicht, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Fortsetzung seiner Reformen im Großen und Ganzen gelingen wird, wie aus dem ZDF-Politbarometer hervorgeht. Nur 28 Prozent erwarten demnach eine erfolgreiche Umsetzung, selbst unter Anhängern der Union glauben 43 Prozent nicht daran.

65 Prozent der Befragten erwarten dem ZDF-Politbarometer zufolge ein vorzeitiges Ende von Merz' Kanzlerschaft. Nur 31 Prozent der Befragten glauben an eine volle Amtszeit bis 2029 – unter den Unionsanhängern war es etwa die Hälfte (49 Prozent). Seine Arbeit bewertete nur knapp jeder Sechste aller Befragten als eher gut (17 Prozent), eine große Mehrheit dagegen als eher schlecht (79 Prozent).