Sollte jemand die Hoffnung gehegt haben, dass sich die Reform-Einigungen der schwarz-roten Regierungskoalition positiv auf die Umfragewerte auswirken, so stellt das jüngste Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen eine Enttäuschung dar: Bei der „Sonntagsfrage“ bleibt die AfD stärkste Partei, während Union und SPD nicht zulegen und weiterhin keine gemeinsame Mehrheit mehr hätten.
Bei der Bewertung der Arbeit von Bundesregierung und Kanzler sagen 68 beziehungsweise 70 Prozent der Befragten: „eher schlecht“. 81 Prozent befürchten, die Belastungen durch Spar- und Reformpolitik würden „eher ungerecht“ verteilt. Da mag der Fußball als Ablenkung dienen: 48 Prozent der Deutschen fänden es laut der Umfrage gut, wenn Jürgen Klopp der nächste Bundestrainer würde, 47 Prozent ist das egal.