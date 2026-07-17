Sollte jemand die Hoffnung gehegt haben, dass sich die Reform-Einigungen der schwarz-roten Regierungskoalition positiv auf die Umfragewerte auswirken, so stellt das jüngste Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen eine Enttäuschung dar: Bei der „Sonntagsfrage“ bleibt die AfD stärkste Partei, während Union und SPD nicht zulegen und weiterhin keine gemeinsame Mehrheit mehr hätten.