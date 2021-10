Eine wachsende Zahl der Deutschen sieht laut dem neuesten Politbarometer ihre Gesundheit wegen eines deutlichen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen gefährdet. Waren es Anfang Oktober 31 Prozent, so sind es inzwischen 47 Prozent. Das ergab die am Freitag veröffentlichte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. 51 Prozent sehen keine Gefahr. Eine klare Mehrheit von 59 Prozent der Befragten hält die geltenden Corona-Maßnahmen für "gerade richtig". Das ist ein Minus von fünf Prozentpunkten im Vergleich zu Anfang Oktober. 18 Prozent (minus drei Prozentpunkte) halten sie für übertrieben und 20 Prozent (plus sieben) plädieren sogar für härtere Maßnahmen.