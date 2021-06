Grüne verlieren an Zuspruch

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt legen CDU/CSU einer neuen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge in der Wählergunst auch bundesweit zu, die Grünen müssen einen Rückschlag hinnehmen. Nach 43 Prozent im Mai halten auch die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock jetzt nur noch 28 Prozent für eine geeignete Kanzlerin. Armin Laschet (CDU) kann in der Frage auf 43 Prozent zulegen von 37 Prozent im Mai.