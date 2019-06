6. Juni 2019, 18:46 Uhr Politbarometer Grün steigt, Groko fällt

Die Grünen mit 26 Prozent fast gleichauf mit der Union, weit dahinter abgefallen die SPD mit 13 Prozent auf dem Niveau der AfD: Das erste Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen nach der Europawahl spiegelt die wachsende Unzufriedenheit der Befragten mit den Berliner Regierungsparteien. In der am Donnerstag veröffentlichten Deutschlandtrend-Umfrage von Infratest-Dimap liegen die Grünen sogar knapp vor der Union auf Platz eins. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, bekäme die Partei 26 Prozent der Stimmen - und CDU/CSU 25 Prozent.