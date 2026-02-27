Die Pläne der Regierungsparteien CDU und SPD für ein gesetzliches Social-Media-Verbot unter 14 Jahren stoßen in der Bevölkerung auf große Zustimmung. Das zeigt das am Freitag veröffentlichte ZDF- Politbarometer . Demnach halten 81 Prozent den Verbots-Vorschlag für gut, 17 Prozent nicht. Besonders hoch ist die Akzeptanz unter den jüngeren Erwachsenen: 84 Prozent der 18- bis 34-Jährigen sind dafür, Kindern unter 14 die Nutzung von Social Media wie Tiktok oder Instagram zu verbieten. 79 Prozent beträgt die Zustimmung in der Altersgruppe zwischen 35 und 59 Jahren. Die Menschen über 60 sind zu 82 Prozent Unterstützer des Vorstoßes.

Die CDU hatte am vergangenen Wochenende auf ihrem Parteitag ein Verbot für Kinder gefordert. Für 14- bis 16-Jährige soll es demnach auch einen besseren Schutz geben. Auch die SPD befürwortet ein Verbot bis 14 Jahren.

In der Sonntagsfrage gibt es wenige Veränderungen zu der Umfrage Anfang Februar. Die CDU/CSU bekäme aktuell 26 Prozent, die AfD könnte mit 24 Prozent rechnen, die SPD läge unverändert bei 15 Prozent. Leichte Einbußen gäbe es für die Grünen, dagegen könnte die Linke etwas zulegen. Keine der sonstigen Parteien, inklusive des BSW und der FDP, läge bei mindestens bei 3 Prozent.

Eine parlamentarische Mehrheit würde Schwarz-Rot mit diesen Zahlen nicht erhalten. Wenn die Deutschen die Arbeit der Regierung ganz konkret bewerten sollen, ist eine Mehrheit von 52 Prozent auch unzufrieden, 43 Prozent sind überzeugt, dass die schwarz-rote Koalition ihren Job eher gut macht. Die Arbeit des Kanzlers Friedrich Merz wird wie die Arbeit der Regierung von einer Mehrheit negativ beurteilt. Die Befragten sind zudem von einer positiven Entwicklung der CDU mit Merz an der Spitze wenig überzeugt: Waren im Mai 2022 noch 41 Prozent der Meinung, dass er als Parteivorsitzender die CDU erfolgreich in die Zukunft führen wird, sind es aktuell lediglich 34 Prozent.