Die Bevölkerung sieht die im Bundeshaushalt vorgesehenen Schulden mehrheitlich kritisch. 59 Prozent der Deutschen lehnen die geplante Schuldenaufnahme ab, wie aus dem aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. 35 Prozent halten die Aufnahme angesichts der aktuellen Herausforderungen dagegen für richtig. Besonders hoch ist die Ablehnung demnach bei Anhängern der AfD, aber auch 48 Prozent der Unionsanhänger sprechen sich gegen die geplante Neuverschuldung aus.

Wenn es speziell um die Rentenreform geht, überwiegt bei den Befragten die Skepsis gegenüber der Einigungsfähigkeit der Bundesregierung: 35 Prozent glauben, dass das Kabinett in den nächsten Wochen seinen Streit über die Rentenreform beilegen wird; 61 Prozent denken nicht, dass Schwarz-Rot das schaffen wird. Einzig die SPD-Anhängerschaft rechnet mehrheitlich (58 Prozent) mit einer Einigung in absehbarer Zeit.

Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren soll bleiben

Beim zwischen den Koalitionären umstrittenen Thema „Rente mit 63“, also der bislang bestehenden Möglichkeit für Arbeitnehmer, nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei früher in Rente gehen zu können, fällt das Meinungsbild bei den Befragten recht klar aus: Lediglich 26 Prozent finden es richtig, wenn diese Möglichkeit abgeschafft wird, mehr als zwei Drittel (69 Prozent) sind für eine Beibehaltung der Regelung.

Die Union verliert erneut leicht an Zustimmung. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Kanzlerpartei auf 21 Prozent der Stimmen und damit auf einen Punkt weniger im Vergleich zu einer Umfrage vor zwei Wochen. Die AfD liegt unverändert auf dem ersten Platz mit 28 Prozent. Die SPD verbessert sich demnach um einen Punkt auf 14 Prozent. Die Grünen liegen unverändert bei 15 Prozent. Die Linke kommt auf zehn Prozent. Die FDP würde mit drei Prozent der Stimmen weiterhin den Einzug in den Bundestag verpassen. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf neun Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde. Der Umfrage zufolge hätte die derzeitige schwarz-rote Regierungskoalition weiterhin keine Mehrheit. Aktuell glauben 50 Prozent aller Wahlberechtigten, darunter Mehrheiten in den Reihen von Union, SPD und Grünen, an den Bestand der Regierung. Insgesamt 46 Prozent und jeweils eine Mehrheit in den Anhängerschaften von AfD und Linke rechnen hingegen mit einem vorzeitigen Aus.

Für das Politbarometer wurden vom 24. bis 26. November 1245 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online befragt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund zwei Prozentpunkte.