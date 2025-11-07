Die AfD und die Unionsparteien liegen im „Politbarometer“ der Forschungsgruppe Wahlen gleichauf, bei 26 Prozent der Wählerstimmen in der sogenannten Sonntagsfrage. Entgegen dem erklärten Anspruch der Union, die Rechtspopulisten „kleinzuregieren“, wird die Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung in der aktuellen Umfrage so kritisch bewertet wie noch nie in dieser Legislaturperiode: Nur 39 Prozent der Befragten finden, die Regierung mache ihre Sache „insgesamt eher gut“. Eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten ist der Ansicht, Bundeskanzler Friedrich Merz mache seine Arbeit als Regierungschef eher schlecht. Dennoch glauben 57 Prozent, die Koalition werde bis zur nächsten regulären Wahl im Frühjahr 2029 halten.