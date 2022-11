Die Fußballweltmeisterschaft in Katar erregt nicht nur die Gemüter der Fans. Auch die gesamte Gesellschaft will hier mitreden. So ist nach der neuesten Politbarometer-Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen etwa die Hälfte der Deutschen (49 Prozent) der Meinung, die Kritik an den Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland müsste härter ausfallen, 14 Prozent halten die Kritik für übertrieben und 31 Prozent für gerade richtig. Bei der Diskussion um das Tragen der One-Love-Kapitänsbinde finden es 72 Prozent nicht richtig, dass sich der DFB dem Druck des Weltfußballverbandes Fifa gebeugt hat und auf das Tragen der Binde, die für Offenheit und Toleranz steht, verzichtet, 20 Prozent finden den Verzicht auf die Binde richtig und acht Prozentkönnen dazu kein Urteil abgeben.