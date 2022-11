Das Bürgergeld kommt bei einer Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht gut an. Das geht aus dem neuen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. 58 Prozent der Befragten finden das Bürgergeld demnach "eher schlecht", nur 35 Prozent "eher gut". Eine Mehrheit der Befragten schloss sich zudem der Kritik an, dass es durch die neue Leistung zu wenig Anreize für Arbeitslose gebe, sich um eine neue Stelle zu bemühen. 68 Prozent sahen das so, 26 Prozent teilten diese Kritik nicht. Die Ampelkoalition hatte das Bürgergeld am Donnerstag beschlossen, die Union kritisiert die Neuregelung scharf und droht mit Blockade im Bundesrat.