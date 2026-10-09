Die AfD liegt nach der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das Politbarometer weiter vor den übrigen Parteien. Die Debatten um den Machtzuwachs der in Teilen rechtsextremen Partei in Sachsen-Anhalt und andernorts haben ihr bundesweit allerdings weder Zugewinne noch Verluste in der Wählergunst verschafft. Im Vergleich zur vergangenen „Sonntagsfrage“ Ende September hat die AfD mit 28 Prozent einen unveränderten Vorsprung vor der CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz (21 Prozent).

Dessen Arbeit wird weiterhin sehr kritisch bewertet. Nur 18 Prozent der Befragten finden, dass Merz seine Sache als Regierungschef eher gut mache, und der schwarz-roten Koalition insgesamt attestieren 72 Prozent eine „alles in allem eher schlechte Regierungsarbeit“.

68 Prozent der repräsentativ Befragten sehen laut Politbarometer in der AfD eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland, nur 29 Prozent sehen hier keine Gefahr. Bei der Frage eines Parteiverbots ist es weniger eindeutig: 43 Prozent sind dafür, 51 Prozent halten ein Verbot nicht für richtig. In Sachen „Brandmauer“ meinen 45 Prozent, dass die anderen Parteien grundsätzlich nicht mit der AfD zusammenarbeiten sollten, für 53 Prozent sollte dies von Fall zu Fall entschieden werden.

Ein von der Linkspartei angeführter Senat in Berlin, über den gerade Sondierungsgespräche laufen, hätte nach der Ansicht von 48 Prozent der Befragten „negative Effekte für Deutschland“. Beliebtester Politiker des Landes ist nach wie vor Boris Pistorius (SPD).