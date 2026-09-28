Immer mehr Menschen in Polen lassen sich von den Streitkräften für den Krisenfall schulen. Auch die deutsche Botschaft hat ihre Belegschaft angemeldet. Große Frage: Thunfisch oder Nussschokolade?

Schokolade sollte man immer im Haus haben. Vor allem die mit den ganzen Nüssen. Wegen der Kalorien. Die kann man gut brauchen, wenn sonst nicht viel zu essen da ist. Also im Notfall. Und um Notfälle und Krisen geht es ja in dem Training, das an diesem Tag in der deutschen Botschaft in Warschau stattfindet. Etwa 70 Mitarbeiter nehmen teil, die Auslandsvertretung gehört zu den größeren weltweit.