Zum Hauptinhalt springen

PolenBereit sein, wenn der Russe kommt

Lesezeit: 4 Min.

Schnur zwischen zwei Bäumen, Rettungsdecke drüber, fertig ist das Zelt: Soldat Michał Szubert vor Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Warschau.
Schnur zwischen zwei Bäumen, Rettungsdecke drüber, fertig ist das Zelt: Soldat Michał Szubert vor Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Warschau.
Doris Heimann/picture alliance/dpa

Immer mehr Menschen in Polen lassen sich von den Streitkräften für den Krisenfall schulen. Auch die deutsche Botschaft hat ihre Belegschaft angemeldet. Große Frage: Thunfisch oder Nussschokolade?

Von Viktoria Großmann, Warschau

SZ bei Google bevorzugen

Schokolade sollte man immer im Haus haben. Vor allem die mit den ganzen Nüssen. Wegen der Kalorien. Die kann man gut brauchen, wenn sonst nicht viel zu essen da ist. Also im Notfall. Und um Notfälle und Krisen geht es ja in dem Training, das an diesem Tag in der deutschen Botschaft in Warschau stattfindet. Etwa 70 Mitarbeiter nehmen teil, die Auslandsvertretung gehört zu den größeren weltweit.

Zur SZ-Startseite

Polen
:Warschaus grüne Verwandlung

Die polnische Hauptstadt passt sich an den Klimawandel an: mit Bäumen, Regengärten und viel Geld aus der EU. Die Einwohner nehmen es mit Freude an.

SZ PlusVon Viktoria Großmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite