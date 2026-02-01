Innerhalb weniger Tage sind erneut Flugobjekte aus Belarus in den polnischen Luftraum eingedrungen. In der Nacht seien „Objekte in der Art von Ballons“ entdeckt worden, teilte das Operative Kommando der Streitkräfte in Warschau mit. Die Radarsysteme des EU- und Nato-Mitgliedstaats hätten ihren Flug überwacht. Nach Angaben des Grenzschutzes handelte es sich wahrscheinlich um Schmuggelballons für Waren wie Zigaretten. Die Armee schloss indes nicht aus, dass es ein Versuch gewesen sein könnte, die Reaktionsfähigkeit der polnischen Luftverteidigungssysteme zu testen. Ähnliche Vorfälle gab es am Mittwoch und Samstag. Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands, das seit 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.