Donald Tusk hat keine Lust, sich einschüchtern zu lassen. Weder von Russland noch von neuerdings unzuverlässigen Amerikanern. Schon nachdem Donald Trump die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen hatte, mahnte Polens Ministerpräsident seine europäischen Partner, besser zusammenzuhalten und mehr in die eigenen Kräfte zu investieren.

Dabei will das Land ein Vorbild sein. Der EU-Gipfel vergangenen Donnerstag scheint Tusk weiteren Schwung verliehen zu haben. Am Tag danach stand er im Abgeordnetenhaus Sejm und sagte, Europa sei stark und habe keinerlei Grund, gegenüber Russland Komplexe zu hegen. „Ich wiederhole noch einmal, was unglaublich erscheint, aber wahr ist“, sagte Tusk in Warschau: „500 Millionen Europäer flehen 300 Millionen Amerikaner an, uns vor 180 Millionen Russen zu schützen, die seit drei Jahren nicht in der Lage sind, mit 40 Millionen Ukrainern fertigzuwerden.“

2026 will Tusk fünf Prozent des BIP in die Verteidigung investieren

Überhöhungen und Zuspitzungen gehören zu Tusks Repertoire an Stilmitteln. Doch er hatte nicht nur griffige Merksätze dabei, sondern auch konkrete Vorhaben, um Polens Armee zu stärken. Diese müsse, einschließlich Reservisten, 500 000 Menschen umfassen, sagte Tusk. Polen hat knapp 38 Millionen Einwohner, seine Fläche entspricht etwa der Deutschlands ohne Nordrhein-Westfalen.

Mehr Leute und mehr Geld: Seit Polen 1999 der Nato beitrat, hat es das Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) in die Verteidigung zu investieren, immer ungefähr eingehalten. Nachdem Russland 2014 seinen ersten Angriff auf die Ukraine begonnen hatte, erhöhte die polnische Regierung den Etat leicht. Ein Sprung kam dann im Haushalt 2023, da waren es auf einmal 3,8 Prozent des BIP. Das Budget stieg weiter auf mehr als vier Prozent, was im vergangenen Jahr etwa 40 Milliarden Euro entsprach. Tusk will nächstes Jahr fünf Prozent erreichen.

Die rechtsnationalistische PiS-Partei, die seit 2023 in der Opposition ist, und der ihr nahe stehende Präsident Andrzej Duda setzen weiterhin auf die USA. So bat Duda Amerikaner darum, Atomwaffen in Polen zu stationieren. Bereits jetzt sind etwa 10 000 US-Soldaten in Polen präsent, vor vier Monaten wurde eine Raketenabwehrbasis in Redzikowo in Betrieb genommen. Doch Tusk sucht Verbündete unter den Europäern - er möchte erreichen, dass die Franzosen ihren atomaren Schutzschirm auch auf Polen ausweiten.

Aber Tusk will auch die Bevölkerung auf Verteidigung einstellen. Eine "intensive Ausbildung" aller Erwachsenen, soll diese befähigen, "in Konfliktsituationen wie vollwertige Soldaten zu handeln“. Das klang zunächst nach einer Pflicht. Später konkretisierte Tusk, dass das Programm sich an alle zwischen 18 und 60 Jahren richte – Männer wie Frauen. Es werde nicht verpflichtend sein, aber der Staat werde Anreize setzen, um so viele Freiwillige wie möglich zu gewinnen. Etwa die Möglichkeit, Lkw-Führerscheine zu machen.

Bis zu 100 000 Menschen sollen von spätestens 2027 an eine vierwöchige Grundausbildung absolvieren können. Man müsse „de facto eine Armee aus Reservisten aufbauen“, sagte Tusk bei einem Treffen der Minister. Dazu müssen vor allem noch genügend Ausbilder gefunden werden.

Die Bildungsministerin plant, den Sportunterricht zur Wehrerziehung zu nutzen

Verpflichtend für alle volljährigen jungen Männer ist schon jetzt eine Musterung. Zu dieser werden jährlich auch junge Frauen eingeladen, sofern sie eine relevante Ausbildung haben, etwa als Ärztin oder auch als IT-Fachkraft. Menschen bis zu 60 Jahren können eine solche Einladung zur Musterung erhalten, sofern nicht klar ist, ob sie schon mal gedient haben. Das Ziel ist es offenbar, ganz allgemein festzustellen, wie viele wehrdiensttaugliche Menschen das Land hat.

Wie rettet man Verwundete? Auch das bringt die Armee den Teilnehmern ihres Sommerprogramms bei. (Foto: Wojtek Radwanski/AFP)

Viele Polinnen und Polen kommen bereits in der Schule mit dem Militär in Berührung. An einigen Schulen gibt es offizielle Militärklassen, an denen für die Schüler während zwei Jahren Unterricht in Uniform dazugehört. Zudem bietet die Armee ein Programm für alle weiterführenden Schulen an. In drei Unterrichtsblöcken können Schüler von Soldaten erlernen, wie sie sich in Gefahrensituationen verhalten sollen oder Erste Hilfe leisten.

Bislang liegt es im Ermessen der Schulen, ob sie daran teilnehmen. Bildungsministerin Barbara Nowacka kündigte nun an, Elemente der Wehrerziehung grundsätzlich in den Sportunterricht zu integrieren. Dazu sollen auch Zivilschutzübungen gehören. Schon jetzt sind Erste-Hilfe-Kurse für Schüler verpflichtend.

Das Programm „Ferien mit der Armee“ will junge Menschen für eine Verpflichtung gewinnen

Derzeit gehören der polnischen Armee etwa 206 000 Menschen an, das Ziel ist ein Heer von 300 000 Soldaten. Um das – auch ohne Pflicht – zu erreichen, wirbt die Armee schon jetzt um Freiwillige. Etwa mit dem Programm „Ferien mit der Armee“, für das es allein im vergangenen Jahr drei Termine gab und das vermutlich auch in diesem Sommer wieder aufgelegt wird. Während vier Wochen erhalten die Freiwilligen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren eine Grundausbildung und dazu ein Gehalt von umgerechnet bis zu 1400 Euro. Das Ziel ist klar: junge Menschen für eine längere Verpflichtung zu gewinnen.

Auf dem Programm der Wehrübungen steht auch das richtige Werfen von Granaten. (Foto: Wojtek Radwanski/AFP)

Ebenfalls nachgefragt sind die Wochenendkurse für die allgemeine Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren. An zehn Samstagen lernen die Teilnehmer von, Granaten zu werfen, mit Gewehren umzugehen, Verstecke zu suchen, medizinische Hilfe zu leisten, und sie üben Nahkampf. In der Vergangenheit gab es für „Trainiere mit der Armee“ oft mehr Bewerber als Plätze.

Plakate, die zum Dienst an der Waffe aufrufen, sind in Polen häufig zu sehen. Videoclips werben für Freiwilligenprogramme. Auffällig ist, dass nur Männer angesprochen werden. Dabei gibt es auch in der polnischen Armee Frauen, allerdings liegt ihr Anteil bei lediglich sieben Prozent. Zum Vergleich: Bei der Bundeswehr sind es 13,6 Prozent. Auch nicht gerade viel. In der ukrainischen Armee dienen 20 Prozent Frauen.

Keinen Unterschied machen will Donald Tusk in seinem Kabinett: Auch die Regierungsmitglieder sollen an Wehr- und Zivilschutzübungen teilnehmen, kündigte er an. „Freiwillig“, schrieb er in den sozialen Netzwerken dazu. „Es wurde mit vollem Verständnis akzeptiert.“