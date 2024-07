Von Viktoria Großmann, Warschau

Der Friedhof im Warschauer Stadtteil Wola, westlich des Zentrums, ist kein gewöhnlicher Friedhof. Zwar halten Straßenbahnen davor, und Menschen gehen in der großen Parkanlage daneben spazieren, in der Mittagspause oder mit dem Kinderwagen. Doch gleich am Eingang zu Friedhof und Park steht dieses langgestreckte, flache Gebäude unter hohen Bäumen. Es trägt den schlichten Namen Gedenkkammer. Ein Gedenken an fast 200 000 Menschen, die während des Warschauer Aufstands gegen die deutschen Besatzer vor nun 80 Jahren ums Leben kamen, ermordet wurden, unter Trümmern und an Kampfverletzungen starben.